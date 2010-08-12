В Нежинском интернате умерли пятеро детей, еще четверо – в реанимации

В Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пятерых детей. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет. Кроме того, на утро 12 августа в реанимации Нежинской городской больницы находятся 4 ребенка. По данным врачей, состояние больных - тяжелое. Проводится вся необходимая терапия. По предварительному заключению врачей, у детей вирусная инфекция с экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической. Областной СЭС собраны контрольные обследования на вирусы. Контактные дети находятся под наблюдением врачей-инфекционистов, педиатров. Продолжается расследование. Создана рабочая группа в составе представителей Министерства здравоохранения и представителей Министерства труда и социальной политики Украины, в системе которого находится этот Нежинский интернат. На месте работают заместитель министра здравоохранения Раиса Мостовенко и главный внештатный анестезиолог Владимир Жовнир для оценки ситуации и оказанием необходимой помощи.