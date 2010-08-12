Природная «горячка» отпустит Россию только после 17 августа

Росгидромет прогнозирует похолодание в регионах Центра России не раньше 17 августа. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем сегодня в ИТАР-ТАСС. «С 12-го по 15 августа на европейской территории России сохранится жаркая для августа погода, осадков, которых ждут леса и земля, не ожидается, установится штилевая погода или небольшой ветер. Такие погодные условия способствуют сохранению и распространению очагов пожаров, - отмечается в документе. - По прогнозу Гидрометцентра России, изменение циркуляционных условий, понижение температуры ожидается во вторник, 17 августа». Россияне являются свидетелями уникального за весь период наблюдений погодного явления, отметил сегодня глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «В течение 50 дней над территорией нашей страны стоит блок антициклона. Циклоны бьются об него, но преодолеть не могут, - рассказал он. - Это привело к тому, что на европейской территории сформировалась катастрофическая засуха, какой также не было за весь период наблюдений».