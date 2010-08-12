Новое название милиции обещают всенепременно обсудить с народом

В Министерстве внутренних дел заверяют, что без обсуждения общественности менять название милиции никто не будет. Как передает УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра МВД Леонид Зима. «Это будет принято все равно не на уровне МВД - необходимо будет вносить изменения в Закон «О милиции», во многие другие законодательные акты, а это должна делать Верховная Рада. Но без обсуждения общественности этот вопрос решен не будет. Спонтанно это делаться не будет», - подчеркнул Зима. Как сообщалось, в МВД создана рабочая группа по переименованию милиции, заявил главный советник главы МВД Константин Стогний, который уже обсуждал эту идею с министром Анатолием Могилевым. Рабочая группа должна, в частности, решить, насколько с финансовой точки зрения это будет затратным. Между тем название милиции пока что обсуждается. «С названием нужно будет определиться, ведь нам слово «полиция» не подойдет - в Украине полицейских по старой памяти могут называть «полицаями», - сказал Стогний. Он пообещал, что на сайте МВД будет открыто онлайн-обсуждение этой идеи.