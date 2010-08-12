Во Львовской области из-за нехватки учеников закрывают школы

На Львовщине останавливают работу сельских школ, поскольку в них уже почти некому учиться, передает ТСН. Пока что речь идет об остановке работы одиннадцати сельских школ I-II уровней аккредитации в Сокальском, Бродовском, Самбирском районах области, где заведения рассчитаны на 50 человек, а фактически учится 5-8 детей. Об этом сообщила заместитель руководителя Главного управления образования Львовщины Богдана Биляк. Чиновница уверяет, что качество образования в таких школах на порядок ниже, ребенок получает меньший объем знаний. Приостановка работы означает, что детей придется возить в другие школы за несколько километров, против чего выступают родители и община поселков. Сейчас управление получило согласие лишь двух общин, что, согласно законодательству, является необходимым условием. В то же время чиновники признают, что в области есть проблемы с материальной базой: дорогами и школьными автобусами. Львовщина имеет в распоряжении 168 школьных автобусов и требует еще сотню, сообщил руководитель главного управления образования Львовщины Михаил Брегин. А поэтому, по его словам, несмотря на оптимизацию и укрупнение сетей школ, массового закрытия не будет. Вместе с тем во всех школах области есть недобор старшеклассников в 10-11 классы. Зачислено 75% от плана, потому что значительная часть выпускников девятых классов подала документы в высшие учебные заведения I-II уровня аккредитации и в профтехучилища с целью сразу получить специальность. Зато первоклассников хватает, укомплектованность - 95%. Напомним, ранее министр образования Дмитрий Табачник выразил намерение организовать «слияние» сельских учебных заведений, чтобы дать детям полноценное образование.