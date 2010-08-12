Заказчик убийства директора ТЦ «4 room» подал апелляцию в Верховный суд РФ

Вопрос экстрадиции в Украину заказчика убийства директора торгового центра «4 room» (Киев) будет решен после рассмотрения апелляции в Верховном суде России, сообщает Интерфакс-Украина. Как рассказал замминистра внутренних дел Украины Леонид Зима на пресс-конференции в четверг в Киеве, Украина через Интерпол направила документы на экстрадицию подозреваемого, но процедура затягивается, поскольку этот человек подал апелляцию на такое решение в Верховный суд Российской Федерации. «После выполнения этих действий… будет принято решение», - сказал Зима. Напомним, 2 октября 2009 года в результате стрельбы в ТЦ «4 room» на Окружной дороге столицы директор центра умер в больнице от пулевых ранений, нанесенных ему неизвестным. Два охранника директора - сотрудники спецподразделения «Титан» Государственной службы охраны МВД Украины – скончались на месте.