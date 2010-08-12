Из-за угрозы пожаров в Крыму эвакуировали 214 детей

В Крыму сотрудники МВД и МЧС эвакуировали 214 детей, которые приехали на международные соревнования по спортивному ориентированию и жили в палаточном лагере на территории турбазы на Ангарском перевале, из-за вероятности пожаров в лесах полуострова. Как сообщили сегодня УНИАНу в пресс-службе крымского управления МВД, 7 августа была предпринята попытка эвакуировать детей, однако руководители групп отказались от этого и потребовали гарантированного размещения участников соревнований до их выезда из Крыма. «Для того, чтобы не допустить возгораний в районе лагеря, в ночное время были выставлены усиленные наряды. Утром 8 августа были подключены органы местного самоуправления, Совмина Крыма. На 11 автобусах в сопровождении ГАИ все 214 детей были вывезены», - говорится в пресс-релизе. 47 детей, которые захотели уехать из Крыма сразу, доставили на железнодорожный вокзал Симферополя. «Остальных 167 детей по согласованию с Министерством образования разместили в школе поселка Рыбачье. Территория школы охраняется сотрудниками милиции», - сообщила пресс-служба крымского управления. Запланирован отъезд детей. Проведение соревнований на территории Ангарского перевала, организованных по инициативе Республиканского комитета по физической культуре и спорту, было предусмотрено инструкцией Госкомспорта. Милиция заявляет, что условия проживания детей на территории турбазы оставляли желать лучшего. «Отсутствует канализация, туалеты не рассчитаны на пользование большим количеством людей, единственный рукомойник выполнен кустарно, слив рукомойника изготовлен из пластиковой бутылки», - говорится в пресс-релизе. Для недопущения размещения палаточных городков на территории Ангарского перевала наряды МЧС, милиции и ГАИ ведут патрулирование.