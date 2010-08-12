В пятницу, 13-го, украинцев опять ждет жара

13 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +35...+37 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +31...+33 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +34...+39 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +20...+25 градусов, днем +33...+38 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +23...+25 градусов, днем +34...+36 градусов. 12 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.