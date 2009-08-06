Пивна дипломатія Обами

6 августа 2009, 11:12

Четвер, у який я пишу оці колонки, – це, за визначенням англосаксів, – нова п’ятниця. У четвер співробітники корпорацій та компаній виходять на пиво з колегами, адже у п’ятницю багато з них їде до своїх заміських будинків на вікенд. Паби і бари забиті галасливими менеджерами, які хочуть, аби вся вулиця знала, що хлопці й дівчата гуляють. Але дехто, перш ніж відкоркувати пляшчину, оголошує про це на весь світ.

У четвер увечері президент США Барак Обама у Білому домі пив пиво із поліцейським та професором. Що ж зробило президента США третім у цій компанії? Обама ще під час виборчої кампанії заслужив репутацію блискучого промовця. Але за певний час стало помітно: Обама не надто рветься проводити прес-конференції і спілкуватися з журналістами експромтом. Він любить довго обмірковувати відповіді, і невдало вибране слово чи фраза, як він сам писав у книзі «Мрії від мого батька», приносить йому дискомфорт. Від початку президентства Обами вже встановився певний стереотип: президент бере на себе історичні промови, а «ляпи» і передчасна реакція – це, сказати б, парафія віце-президента Джо Байдена. Але, як показали нещодавні події, немає правил без винятків. Гарвардський професор Генрі Льюїс Гейтс повертався минулого тижня з відрядження до Китаю, до свого дому в місті Кембридж, штат Массачусетс. Замок професора заїло; за іншою версією – він загубив ключ і з таксистом вирішив висадити двері. Це побачила місцева мешканка і викликала поліцію. Та заарештувала професора, він звинуватив поліцейського в расовій дискримінації. Професор Гейтс і його таксист – чорношкірі, поліцейські – білі, місцева мешканка, швидше за все, також. Професор твердить, що поліція поводилася з ним по-хамськи і заарештувала, витягнувши із власного будинку і проігнорувавши документи. Сержант Кроулі запевняє, що професор поводився агресивно і відмовлявся назватися. Версії подій професора і поліції відрізняються, і поліція визнає, що ситуація показує всіх її учасників не з найкращого боку. Історія перейшла до блогосфери, на інтернет-сайти, де ведуться дискусії, і, можливо, там би й залишилася. Але несподівано, під час годинної прес-конференції в прямому ефірі про охорону здоров’я, президент Барак Обама вирішив відповісти на питання про арешт професора Гейтса. «Кембриджська поліція вчинила тупо, коли заарештувала людину за наявності доказів, що та була у власному будинку», – сказав він. Наступного дня і цілий тиждень про основну тему тієї прес-конференції, суперечливий план державного страхування здоров’я, було чути дуже мало. Випуски новин почалися із коментарів Обами про расу і расові стереотипи. Мовляв, перший темношкірий президент виступив на захист свого темношкірого друга (за його, президента, словами) – професора Гейтса – і проти дій поліції (знову ж таки, за його словами), не володіючи всіма подробицями того, що сталося. Консервативні ЗМІ звинуватили його у втручанні і непідтримці поліції. Ліберальні сказали, що в ширшому сенсі він має рацію, коли каже, що «в цій країні існує тривала традиція непропорційного затримання поліцією афроамериканців та латиносів». Проте сам сержант Кроулі, який наполягає, що все зробив правильно, явно не був у захопленні від цієї заяви. Та й багато консервативних американців також були прикро вражені коментарями президента щодо поліцейських, які в очах багатьох є основою правопорядку. Адміністрація Обами славиться швидкою реакцією. Хтось мусив оцінити ситуацію, яку тепер обговорювали чи не цілодобово. Хтось мав подивитися й на рейтинг президента, який з травня впав майже на 10 відсотків: у липні 56% американців схвалювали його діяльність. Незабаром президент зателефонував поліцейському особисто; він прямо не перепросив, але сказав, що міг би висловитися краще, що підтримує поліцію і усвідомлює, які складні рішення їм доводиться приймати щодня. Поліцейський сказав, що дуже радий був дзвінку президента, і зауважив, що-от сіли б за пивом усі разом і до всього б домовилися. І президент запросив його на пиво в Білий дім. Запросили й заарештованого у власному домі професора Гейтса. Він, правда, сказав, що пива не п’є, але, мабуть, зробить виняток. Прес-секретар Білого дому назвав навіть марки пива, яке споживатиме трійця. Президент Обама (він також нечасто вживає спиртні напої) питиме Будвайзер Лайт, професор Гейтс надає перевагу марці Ред Страйп, а поліцейський Кроулі – Блу Мун. Перед президентом США сьогодні стоять серйозні завдання: триває криза; Ізраїль негативно сприймає його критику побудови нових поселень; план державної охорони здоров’я для незастрахованих американців критикує не лише опозиція, а й свої. Чи допоможе Обамі ця пивна дипломатія відновити попередній рейтинг? Буде видно. Але якщо раніше американці часто говорили, що можуть себе уявити за пивом із попереднім президентом, «своїм хлопцем» Бушем, а президента Обаму часто змальовували як відстороненого інтелектуала, то тепер принаймні двоє американців, професор і поліцейський, змогли побачити його з іншого боку.

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