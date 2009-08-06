Благотворительность или вымогательство

Механизм взаимодействия между теми, кто хочет помочь школе, и теми, кто согласен принять помощь, согласно законодательству, должен быть построен при посредничестве специальных благотворительных фондов, поясняют эксперты. Кстати, на май 2008 года в киевском управлении образования было зарегистрировано 104 таковых. На банковский счет специального школьного благотворительного фонда родители могут (а часто должны!) перечислить деньги. При чем о существовании такой «копилочки» руководство учебного заведения часто сообщает на первом же родительском собрании. «Механизм благотворительной деятельности никоим образом не может отразиться на поступлении в школу или процессе обучения, – утверждают педагоги. – Дополнительная плата может быть лишь при дополнительных занятиях, которые обязательными не являются». Но, попав в кабинет с некрасивыми партами, или поломанными стульями, родители задумываются сами: раз школа средств не выделяет, нужно «скинуться». Подобное решение приниматься на родительском собрании. Но если родитель не может дать денег на полы или двери, окна или парты, обои или лампочки, его никто не может обязать это сделать. Равно как и лишить права помочь школе любой суммой.Одно дело – как должно происходить, другое – как есть на самом деле. В средней киевской школе № 200 в одном из классов решили собрать деньги на пластиковые окна. Решение было объявлено родительским комитетом на собрании. В итоге одна из мам ученика этого класса на условиях анонимности рассказала, что представители родительского комитета потребовали от нее сдать 400 гривен «на нормальные окна». «Я отказалась сдать, – говорит мать ученика. – На меня посмотрели, как на врага народа. Потом просто вынудили пожертвовать: несколько раз подходили и напоминали, говорили, что должна денег, и я та единственная, кто не сдал. Пришлось заплатить». К слову, недавно в Украине проходила благотворительная программа – «подари окно школе». Она была ориентирована на выпускников, давно закончивших школы, имеющих возможность помочь ей. Действительно, в некоторых городах нашлись спонсоры, но в большинстве случаев действует старая схема – метод давления на родителей школьника. И что самое печальное – даже те, кто возмущается, в последствии молча сдают нужную сумму. Так мама ребенка, в классе которого решили менять окна, говорит, что не раз она пыталась выяснить, кому принадлежала блестящая идея. Оказалось, так решил тот самый родительский комитет. Учителя же просто благодарят от всей души. «На первый взгляд все выглядит так: родительский комитет просто спрашивает у учителя, что нужно, а потом диктует желание школы родителям». От родителей учеников школы мы узнали, что регулярно, каждые полгода, на нужды школы делается взнос – по 200-600 гривень в фонд школы и в фонд класса. Также деньги нужны на ремонт – по 200 гривень в год с носа (материалы и работа). Подарки учителям – отдельная статья расходов. День рождения педагога родителям ученика в среднем обходится в 100 гривень. Что можно купить на все эти деньги? В 11 классе 200-й школы в честь окончания учебы родителям класса предложили скинуться на… золотой гарнитур (серьги и кольцо) для классного руководителя. «Я только узнала, что сдаем по 100 гривень на кольцо или серьги, а что именно – она (классный руководитель) выбирает сама…», – рассказала мать ученицы из 11-Б класса, на условиях анонимности. Такой скромный подарок классному руководителю обошелся около 2700 гривень. Никто в классе деньги сдавать не отказывался, но сам факт такого подарка удивил многих. «Решение, опять же, принимал родительский комитет. Он сам выбирает, сам решает, а финансируют уже все», – рассказала мама. Вот такая вот благотворительность. С директором школы мы пытались связаться, однако женщина, представившись заместителем, сообщила, что беспокоить директора, который в отпуске, не будет. «Ее родственники сказали ее не беспокоить, а мы сами вам ничего говорить не будем», – сообщила зам. На самом же деле доказать, что родительский комитет занимается вымогательством денег – практически невозможно. Это же подтверждают и эксперты из управления образования.В целях эксперимента мы решили узнать, как можно перевести ребенка из обычной школы в специализированную, и проверить, какие финансовые взносы сопутствуют подобной процедуре, существуют ли они. В качестве поля для эксперимента выбрали Украинский колледж им. В.А.Сухомлинского№272. Нас ждал сюрприз. У детей уже начинались каникулы, в школе в такое время обычно остаются директор, завучи и некоторые педагоги. Директора на месте не было. Зато мы познакомились с помощником директора. «Приводите ребенка, а там и разговор будет», – ответила та на нашу просьбу рассказать о правилах приема и условиях обучения в колледже. «Без ребенка не о чем говорить. Все о школе у нас на сайте» Мы поинтересовались, есть ли какие-то взносы. «Благотворительный взнос – 100 гривен в месяц». Мы уточнили – он обязательный? «Ну конечно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в хорошей школе… Если бы не родители, мы бы не выжили в школе. Еще есть классные фонды». «Могут ли отчислить моего ребенка за что-то?» – задали мы вопрос завучу. «А вот вы будете договор читать и посмотрите…», – сказала Нина Васильевна и распечатала бланк договора.Изучая договор, под дверями кабинета мы столкнулись нос к носу с девушкой, которая держала за руку ребенка. Оказалось, они тоже решили поступить в эту школу, во второй класс. В разговоре выяснилось, что тестирование ребенок уже прошел, да и беседу с психологом выдержал. «Нам сказали только к завучу зайти», – сказала мама. «Вам знаком такой документ?», – поинтересовались мы. «Нет, в первый раз вижу», – удивилась девушка и попросила дать изучить договор. «Вот это да… Я так и не поняла, за что нас могут отчислить Обязательная стрижка… Что это такое? У меня ребенок любит длинные волосы… Да и никаких взносов с нас пока не требовали, но тут такое…», – говорила мать. На этом наш диалог прервался и девушку пригласили в кабинет. Двери остались открытыми, мы были свидетелями того, как завуч предложила подписать девушке точно такой же документ. После чего объяснила, что забирает его на подпись директору, а позже, в августе, «когда все будет понятно», предоставит копию. Итак, согласно документу, после поступления в обязательном порядке должны вносить «благотворительный» взнос в размере 100 гривен ежемесячно. Сумма небольшая, но при чем тут благотворительность? Какое отношение имеет благотворительность к такой бумаге – непонятно. Кроме того, из нее видно, что отчислить ребенка могут практически по любому поводу, такому, например, как неаккуратная стрижка. Интересный пункт – не претендовать на возврат средств. К чему родителям подписывать бумагу такого содержания? «Это заявление у нас все подписывают», - лаконично пояснила завуч. Заметим, колледж Сухомлинского в рейтингах Киевских школ находится в числе лучших. Однако как говорится, у каждого есть свой «скелет в шкафу». Эта история – совсем не повод сомневаться в квалификации преподавателей колледжа, дети, которых мы опросили в школе, действительно очень довольны школой, а вот у родителей мнения разные. «Помогать школе нормально. Если у государства средств на образование нет, почему не помочь создать нормальные условия? Я хочу, чтобы ребенку в первую очередь было хорошо, а что там правильно или нет, мне все равно», - считает Николай Г., отец ребенка из колледжа Сухомлинского.О легитимности всех благотворительных процедур мы решили узнать у. Она документом заинтересовались, но не раз повторяла – «да быть такого не может!» Увидев документ, внимательно просмотрела, попросила сделать себе копию.Этот документ носит частный характер – «сам составил, сам на память выучил». Он не имеет законного обоснования. Любое требование денег педагогами или представителями родительского комитета – незаконно и не имеет оснований. Первый пункт – про финансовую поддержку – невозможен и не является законным. Потому что обязываться быть благотворителем – невозможно. Во-вторых, государственное образовательное учреждение никаких финансовых обязательств накладывать на родителей не может. Тут написано – педагогический коллектив?.. Но педколлектив же подписался под документом, что не может собирать деньги с родителей, это противозаконно.При вступлении в любую школу, для первого класса – нужна медицинская справка, заявление родителей, ксерокопия свидетельства про рождение. Если это специализированное заведение, и не первый класс, конечно нужен табель. Но никаких договоров между государственными школами и родителями не может быть. Такая практика – это нонсенс. Другое дело – частная школа, это частное предприятие, там это может быть. Нет ни одного закона про образование, где был бы предусмотрен какой-либо договор.Единственное, за что могут отчислять – за отказ носить школьную форму или успеваемость (по специальным дисциплинам, если школа специализированная). Все остальное – длинные волосы, или уши, или еще что – не наше дело, это на ребенке растет. Да, подобные вещи можно обсудить в частной беседе.Сами родители решают – вступать им в благотворительный фонд или нет. В чем парадокс украинских школ – все родители хотят, чтобы ребенок попал именно в такую специализированную школу, потому что все там сделано за счет родителей. А там им говорят – что все с неба само не падает. Если хотите - приобщайтесь к процессу обустройства. Тут законность и неэтичность сплелась в тугой узел. Мне кажется, это горе от ума.Перевод в другую школу – абсурд. Это ни технически, ни формально невозможно. Право выбирать школу лежит только на родителях, как это может осуществить директор этой школы – непонятно.Указ главного управления образования и науки №140 «О предотвращении нарушений о поступлении внебюджетных средств в учебные заведения г. Киева» подразумевает, что могут быть такие виды помощи как спонсорские вклады, программные, благотворительные, независимо от того, как деньги пришли. Контролируются они родителями, или фондом, откуда эти деньги пришли. Фонд, как правило, имеет наблюдательный совет, который включает и кассира, и финансиста, их отчетность может проверить разве налоговая инспекция. На последок Татьяна Ивановна предлагает родителям обратиться с заявлениями в свое управление (подробную информацию можно получить по тел. 272-02-89 или 272-04-82). Затем специалист взглянула на документ и улыбнулась: «Да у вас же на нем нет печати. Я лично знакома с директором школы, и она скажет, что это вы сами написали. Я проверю лично, есть ли у них такие документы». «А что же будет, если таковые найдут», – поинтересовались мы. «Ну… могу вам точно сказать, что больше таких договоров подписывать не будут» После истории с договором «Главред» снова попытался связаться со школой имени Сухомлинского. На то время директор школы, по словам завуча, уже ушла в отпуск, а заместитель без директора давать комментарий наотрез отказалась. Мы все же решили проверить, чем закончилось наше обращение на горячую линию, и через некоторое время снова обратились к Шкуровой. «Я лично беседовала с директором, та сказала, что таких договоров больше не будет, – сказала Татьяна Ивановна. – Руководство школы призналось, что составляли такие договора юристы, но и они, вы же понимаете, могли однобоко оценить документ. При этом директор сказала, что никаких журналистов в стенах школы не было» Кстати, есть интересные факты и об отчислениях. Хотя у завуча нам сказали, что такое происходит редко, все же, такие случаи были. Ирина К., чьего ребенка исключили из школы год назад, рассказала, как посреди года из лицея были исключены несколько детей. «Дирекция школы настояла на том, чтобы я написала заявление об уходе из школы, аргументируя это тем, что мой сын – «негативный лидер, – говорит она. – В то время – год назад – вступительный взнос в лицей составлял 300 гривен, если переводить ребенка посреди года – сумма увеличивается негласно в несколько раз».Да, сегодня в разгаре школьные каникулы, а благотворительная деятельность поутихла. Однако родителям стоит знать, как вести себя в случае, если к вам обратятся активисты родительского комитета с просьбой пополнить благотворительную казну? Рассказала об этом «Главреду». «В нашем управлении этим вопросом активно занимаются, – говорит эксперт. – Недавно даже были слушания в Киевской городской администрации,. Тогда говорили про многочисленные обращения граждан, что родители вынуждены носить деньги в школы. Как правило, средства отдают не учителям, а комитетам и фондам. Очевидно, что не у всех семей одинаковое финансовое положение, и суммы, продиктованные родительским комитетом, для них высокие. Сколько бы родители не сдавали, это может быть сделано только по желанию родителей». Юристы городской социальной службы рекомендуют родителям обратиться к психологу, если есть подозрение, что на ребенка осуществляется давление. Также, желательно заручиться поддержкой кого-то из родителей или одноклассников, очевидцев события. Переводы лучше осуществлять через банк, если есть опасение, что деньги пойдут не по назначению, а в графе «предназначение платежа» указывайте – на благотворительность или на ремонт. Или же берете с людей, которым сдаете деньги, расписку в получении. Если же не устраивает уровень образования, советуют писать жалобы всем, начиная от директора, заканчивая Министерством образования и науки Украины. «Главное то, что такие договора существуют, - говорит. – По сути, они нарушают закон о «Благотворительности и благотворительной деятельности» в пункте о добровольных взносах. Если цитировать закон, во-первых, согласно ст. 2 закона «О благотворительности и благотворительных организациях», «благотворительная деятельность осуществляется на принципах законности, гуманности, общности интересов и равенства прав ее (организации) участников, гласности, добровольности(!) и самоуправления». Во-вторых, согласно ст. 14, «благотворительная организация обязана обеспечить свободный доступ к своим отчетам, документам про хозяйственную и финансовую деятельность. Так же основатели и работники благотворительной организации не имеют права получать материальных преимуществ и дополнительных средств в связи со своим статусом в этой организации, кроме предусмотренных законом. Вышеупомянутые же договора создают давление на родителей, а родителей на детей. Знаю из личного опыта, что родители не могут получить отчет о деятельности фонда, но учитель «давит» на детей напоминанием, что родители не внесли сумму взноса, как это было в школе, где учится мой ребенок».Вопросы взносов тревожат родителей не первый год, но сказать об этом может не каждый. Почти что безвыходная ситуация? Ведь на самом деле, как поделился с нами мнением один из родителей, чьи дети тоже учатся в средней школе Киева, и родители и учителя сами себя загнали в тупик. Родители – со своей стороны «распустили» преподавателей, постоянно искушая их возможностью что-то получить, будь то деньги или нужная в быту вещь, а то и украшения, преподаватели – к хорошему привыкли быстро. Учителей тоже можно понять – сегодня их зарплаты унизительно малы (в столицы это 2500 гривень с мэрской надбавкой), хотя время от времени новая власть сообщает о повышении зарплат, но на ничтожно малую сумму. Поэтому и родители и учителя прекрасно понимают друг друга, но выход из тупика найти не могут. По-прежнему никакой системности в финансировании образования нет. По словам Шкуровой, на сегодняшний день средства из районного бюджета выделяют только на какие-то серьезные поломки, вроде дыр в крыше, а дальше – выкручиваются кто как может. Между тем, согласно последним данным, уровень знаний у детей с каждым годом вовсе не растет, а падает, учителя все чаще уходят из профессии заниматься продажей каких-нибудь биодобавок или находят любую другую работу, чтобы хоть как-то обеспечить себе заработок. Как может идти речь о достойном неподкупном учителе, когда человек вынужден постоянно думать о том, как прокормить семью? А вот дети украинских чиновников учатся не в обычных школах, ВУЗы тоже чаще заканчивают в Англии, так что в ближайшем будущем вряд ли кто-то из сильных мира сего сочтет проблему обычных украинских детей приоритетной.