Каракурты и клещи не атакуют одесситов - СЭС

Заместитель главного санитарного врача Одесской области Анатолий Приказюк в ходе сегодняшней пресс-конференции развенчал мифы об атаках каракуртов и клещей на одесситов. Об этом сообщает «Думская.net». Приказюк сообщил журналистам о том, что за первое полугодие в регионе зарегистрированы 45 случаев укуса энцефалитным клещем. Однако во всех случаях контакт с паразитом происходил не на территории Одесской области, а во время отдыха жителей региона в других областях Украины. Не подтвердились также и слухи о частых укусах одесситов каракуртом. За полгода областной Санэпидемстанцией не было зафиксировано ни одного такого случая.