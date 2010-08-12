В УЕФА украинцам посоветовали учить английский

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино оптимистически настроен относительно готовности Украины к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, сообщает «Интерфакс-Украина». «Я абсолютно уверен и оптимистически настроен относительно готовности к проведению Евро-2012 в Украине», - сказал Инфантино на пресс-конференции в четверг в Киеве. Он рассказал, что посетил все украинские города, в которых будет проводиться чемпионат, и полностью удовлетворен тем, что увидел. Вместе с тем, по словам Инфантино, украинской власти еще много предстоит сделать к проведению чемпионата. В частности, он отметил, что необходимо подготовить гостиничную инфраструктуру и решить вопрос изучения английского языка персоналом, который будет обслуживать гостей и участников чемпионата. «Вряд ли в течение следующих 18 месяцев весь мир изучит украинский язык. Выход один – украинцам научиться понимать английский», - сказал Инфантино.