Из десяти выпускников лишь один заканчивает школу здоровым

Главный государственный санитарный врач Украины Сергей Рыженко в связи с началом нового учебного года обращает внимание на то, что нужно направить максимум усилий, чтобы дети в школах питались максимально натуральными продуктами, сообщили «Главреду» в пресс-службе МОЗ. «Сегодня лишь каждый десятый выпускник заканчивает школу здоровым. Остальные во время учебы получают букеты хронических заболеваний. Болезни органов пищеварения держат лидерство в этой неутешительной статистике», - отметил Рыженко. С целью предупреждения заболеваний органов пищеварения Министерством охраны здоровья Украины совместно с Министерством образования и науки Украины был подготовлен ряд нормативно-правовых актов, которыми запрещается заказывать, принимать и использовать для школьников продукты, которые содержат синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса, консерванты. Главный государственный санитарный врач также настаивает на запрете торговли в школах и прилегающих торговых точках газированными напитками, чипсами и продуктами с генномодифицированными организмами. «В столовых учебных заведений избыток цитрусовых и колбас сомнительного происхождения, лучше заменить на молочные и мясные изделия, которые содержат все необходимые питательные вещества и витамины», - уверен Рыженко.