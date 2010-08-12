Не всем автоперевозчикам нужно нести списки пассажиров в ГАИ

Подавать сведения о пассажирах всех междугородных регулярных маршрутов и пассажиров, которых перевозят в пределах общественных акций, в ГАИ не нужно. Согласовывать с автоинспекцией нужно лишь списки пассажиров регулярных специальных перевозок. В данном случае идет речь о систематических перевозках определенных категорий пассажиров (работников предприятий, школьников, студентов, туристов, экскурсантов и т.п.). Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства. В разъяснении Госкомпредпринимательства положений об утверждении паспорта маршрута говорится, что такая норма была прописана в «Порядке разработки и утверждения паспорта автобусного маршрута», утвержденном приказом Министерства транспорта и связи Украины №278 в мае этого года. Это было сделано для того, чтобы автоперевозчики под видом регулярных специальных перевозок не осуществляли перевозки на маршрутах общего пользования. Следует отметить, что регулярные специальные перевозки осуществляются на основании договора с одновременным страхованием пассажиров в установленном законодательством порядке (кроме маршрутов регулярных специальных перевозок в пределах населенного пункта и маршрутов, которые выходят за пределы территории населенного пункта, расстояние которых составляет не более 50 километров, а также туристически-экскурсионных перевозок). В пресс-службе отмечают, что содержание положений Порядка было искажено средствами массовой информации. Они утверждали, что паспорт маршрута любых перевозок, за исключением туристических и городских, должен содержать список пассажиров, которые могут находиться в салоне автобуса, и его нужно согласовывать с местным органом ГАИ и в органах исполнительной власти или местного самоуправления, которые являются заказчиками перевозок. «Такая информация вызвала шквал негативных комментариев, поскольку наводит на мысли относительно внедрения тотального контроля со стороны государства за перемещениями граждан и попытки противодействовать деятельности оппозиции», - отметили в Госкомпредпринимательстве.