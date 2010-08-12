В Испании медузы массово жалят купальщиков

Воды вблизи курортного побережья Испании наводнили полчища крошечных медуз, ежедневно жалящих порядка 100 человек, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Australian. Больше всего пострадал курорт Коста-Бланка – за пять дней там были ужалены около 700 купальщиков. Местные власти рассматривают возможность закрытия части пляжей. Причиной нашествия медуз эксперты называют комбинацию нескольких факторов – сильного течения у побережья, северного ветра и теплых вод. Также среди возможных причин называются чрезмерные объемы промысла тунца, в чей рацион входят медузы.