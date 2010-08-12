Гаишники нарушили ПДД и отправили в больницу двух человек (ФОТО)

Сегодня около 11:20 в Житомире на перекрестке улиц Леваневского-Шелушкова произошла автомобильная авария с участием авто работников Госавтоинспекции, сообщает «Журнал Житомира». Автомобиль ГАИ двигался по улице Шелушкова в направлении улицы Киевской. «Москвич Иж-Комби 21251» ехал по улице Леваневского, которая является главной. Светофора на перекрестке нет. Следовательно, машина милиции должна была пропустить «Москвич». Однако произошло столкновение такой силы, что, по словам очевидцев, «оба авто разлетелись в разные стороны перекрестка. «Столкновение было сильным, - говорит очевидец аварии. - Милиционеры сразу вызвали скорую. Довольно быстро приехали медработники и забрали в больницу отца с младенцем, ехавших в желтом «Москвиче». А пожилой человек с окровавленной ногой остался возле машины. В милицейской машине кроме водителя был еще один человек. Он из машины не выходил». Стоит отметить, что, когда журналисты делали фото с места ДТП, милиционеры попытались запретить фотографировать. Однако очевидцы аварии стали протестовать. Поспорив, милиционеры отступили, но и комментариев не дали. Пострадавший в ДТП мужчина отказался назвать свое имя и рассказать, как произошло ДТП. «Я боюсь что-то рассказывать», - сказал он. По словам жительницы расположенного неподалеку дома, на этом перекрестке аварии случаются довольно часто - почти каждый месяц. Сегодня в 15:00 работники дорожной службы на злополучном перекрестке улиц Леваневского и Шелушкова нанесли свежую дорожную разметку.