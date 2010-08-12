В России сгорела четверть посевов зерновых

В России сгорела примерно четверть посевов зерновых. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по стабилизации положения на внутреннем зерновом рынке, информирует УНИАН. «У нас ситуация очень сложная, потому что в целом по стране сгорела примерно четверть посевов зерновых. К сожалению, многие хозяйства из-за гибели урожая находятся в предбанкротном состоянии», - сказал Медведев. Он отметил, что правительство РФ в целом эту ситуацию знает. По его словам, уже приняты финансовые решения об оказании помощи сельхозпроизводителям, которые оказались в критической ситуации. Общий объем финансовой поддержки в настоящий момент - около 35 млрд руб. (около 1,16 млрд долл.) Медведев заверил, что в дополнение к этой сумме из регионов будет оказана помощь пострадавшим хозяйствам. Президент РФ отметил, что в России есть довольно приличные общие запасы интервенционного фонда - около 10 млн тонн, которые будут в качестве «подушки безопасности». По его словам, эти интервенции будут проходить в первоочередном порядке в 27 регионов РФ, которые в большей степени пострадали. Медведев подчеркнул необходимость реформирования системы страхования в аграрном секторе. Он напомнил, что правительство РФ ввело временное ограничение на вывоз зерновых. «Это, конечно, очень непростое решение с учетом того, какие обязательства имеются у нашего государства, у наших компаний, но это реальный форс-мажор, то есть непреодолимая сила. И цель этого решения – сохранить резервы, сбалансировать интересы производителей зерна, переработчиков и животноводов», - сказал он.