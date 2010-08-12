В Украине за сутки сгорело 260 гектаров леса

В Украине за минувшие сутки возникло 66 лесных пожаров, в результате которых повреждены 260 гектаров леса. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Госкомлесхоза Украины. В частности, 43 лесных пожара произошло в лесах Госкомлесхоза, где пострадали 40 га лесов, остальные возгорания возникли в лесах других пользователей, там огнем были повреждены 220 га леса и прилегающих территорий. «Рост угрозы лесных пожаров связан с тем, что жара и отсутствие осадков привели к усыханию травяной растительности как в лесах, так и в степи. В этой ситуации даже брошенный окурок может вызвать мгновенное возгорание травяной растительности», - объяснил председатель Госкомлесхоза Николай Шершун. Он также сказал, что «благодаря совместным усилиям всех ветвей власти общая ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Средняя площадь одного пожара сейчас меньше, чем в прошлом году. Если в 2009-м при чуть большем количестве лесных пожаров средняя площадь одного составляла 1,2 га, то теперь этот показатель не превышает 0,5 га, что свидетельствует об оперативности реагирования и ликвидации лесных пожаров еще на начальной стадии». Государственный комитет лесного хозяйства Украины обращает внимание граждан, что при отсутствии осадков угроза лесных пожаров, даже при снижении жары, не исчезает. Поэтому призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. По данным Госкомлесхоза, с начала года в Украине зафиксированы и ликвидированы 2 тыс. 83 лесных пожара. В лесах Госкомлесхоза возникли 1 тыс. 684 пожара, огнем повреждены около 890 га леса, в том числе верховыми пожарами уничтожены 150 га. В лесах других пользователей с начала года возникли 230 пожаров, поврежденная площадь лесов и прилегающих территорий составляет 3 тыс. 990 га.