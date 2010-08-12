Жители Львовщины массово жалуются на милицию

Больше всего обращений граждан, поступающих во Львовскую областную прокуратуру, касаются нарушений их конституционных прав. На втором месте - жалобы на действия милиции. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель прокурора Львовской области Богдан Татарин, информирует ZAXID.NET. «Граждане еженедельно обращаются с жалобами на действия органов милиции. Такие заявления составляют если не половину, то треть от всех обращений. Жалуются на незаконно закрытые дела, на отказы в открытии дел, применения недозволенных средств дознания», - сказал Татарин. Он также сообщил, что в течение шести месяцев текущего года в областную прокуратуру Львовской области поступило 7867 обращений граждан, из них 5757 приняты к рассмотрению, другие определены, как такие, что не относятся к компетенции прокуратуры. По обращениям было открыто 11 уголовных дел, 76 должностных лиц привлечены к ответственности. В частности, Татарин привел пример, как с помощью органов прокуратуры было возмещено 6,5 млн грн задолженности по зарплате на Львовском автомобильном заводе. Ранее его сотрудники обратились в прокуратуру, чтобы она помогла получить зарплату.