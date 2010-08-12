Янукович поручил Медведько дело со смертями в интернате

Президент Украины Виктор Янукович дал ряд поручений в связи со смертью воспитанников интерната для детей с нарушениями центральной нервной системы в г. Нежине Черниговской области, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства. В частности, Янукович поручил министру здравоохранеия Зиновию Мытнику, министру труда и социальной политики Василию Надраге и председателю Черниговской облгосадминистрации Владимиру Хоменко безотлагательно принять меры для установления причин смерти воспитанников интерната и предоставления необходимой помощи детям, которые находятся сейчас в реанимации. Кроме того, глава государства поручил генеральному прокурору Украины Александру Медведько до 29 августа с.г. провести проверку причин смерти воспитанников интерната. Подробнее о произошедшем в интернате читайте в статье «Главреда» Смерть в интернате.