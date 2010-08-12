В Крыму столкнулись микроавтобус и авто: 3 жертвы

3 человека, в том числе 10-летняя девочка, погибли и 1 госпитализирован сегодня из-за лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на Феодосийской трассе в Крыму. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу управления Государственной автомобильной инспекции в Крыму. По предварительной информации, микроавтобус KIA, двигаясь из Феодосии в Старый Крым, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной ВАЗ-2105. В легковом автомобиле в момент аварии находились 4 человека. Трое из них погибли на месте: 39-летний водитель, 38-летняя женщина и ее 10-летняя дочь - все жители Крыма. В Феодосийской больнице в тяжелом состоянии находится 16-летняя племянница погибшей. Водитель микроавтобуса, 35-летний крымчанин, от медицинской помощи отказался.