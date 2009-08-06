Ошибки вступительной кампании

По предварительным данным, студентами-первокурсниками станут около 600 тысяч человек. Думаем, никому не надо напоминать, что все они могли поступить в институты и университеты исключительно по результатам внешнего независимого тестирования. С этим фактом связаны почти все особенности кампании. В Министерстве образования отмечают, что самое уникальное явление – на горячую линию МОН не поступило ни одного телефонного звонка с информацией о случаях взяточничества. «А в прошлом году такие были, – говорит Ярослав Болюбаш, директор департамента высшего образования Минобразования. – И хотя внедрение процедуры зачисления в вузы по результатам тестирования в первую очередь предусматривало создание условий равного доступа к получению высшего образования, но все же следствием такого шага стало вытеснение коррупции во время вступительных экзаменов. Как результат – высокий уровень доверия к вступительной кампании». Тем не менее, этим летом и журналисты, и педагоги ни раз обращали внимание на министерские недочеты во время кампании. Нынче и в ведомстве говорят, что согласны – есть над чем работать. Проблема первая – массовая подача документов в неограниченное число вузов. В конце июня у абитуриентов глаза разбегались, ведь получив сертификат на руки, можно было сделать бесчисленное количество копий и отнести их во множество вузов и специальностей. Это объясняет феномен рекордсменов, людей, которые умудрились подать документы в 60, а то и 80 вузов. Такое желание поступить «хоть бы куда-нибудь» привело к огромным очередям и даже давке у дверей приемных комиссий, особенно в первые дни подачи документов. К такому развитию событий не были готовы ни приемные комиссии – часто они не справлялись с объемом работы, - ни сами абитуриенты. Последним было сложно оценить конкурсную ситуацию, найти свое место, да и вообще что-то спрогнозировать. В Министерстве образования уже думают, как упорядочить прием документов в следующем году. В 2009-м были инициативы ограничить число вузов. Но никто так и не решился на подобный шаг. В свою очередь, ректоры отдельных вузов уже предложили: первые пять заявлений в разные университеты или на разные факультеты могут быть бесплатными, за последующие следовало бы платить, хотя бы символическую сумму. Такой шаг позволил бы умерить аппетиты неоправданно активных молодых людей. Министерство же пока воздерживается от комментариев, призывая к культуре и сдержанности. Еще один вариант – внедрить систему дистанционной подачи документов, например, через Укрпочту. Вторая проблема – льготники. Не то чтобы их число оказалось катастрофическим, скорее дело в другом – все они решили поступить (понятное дело, заранее зная, что им не откажут) на самые популярные специальности – экономика, право, иностранные языки. Вот поэтому одаренные дети с почти наивысшим балом, например, не смогли поступить на географический факультет Национального университета имени Шевченко на специальность туризм – все пятнадцать бюджетных мест с легкостью заняли льготники. «Можно, конечно, выбрать идеальный вариант – отменить все льготы при вступлении в вуз и оставить единственную привилегию – знания, – говорит Ярослав Болюбаш и сам в такие перспективы не верит. – Такова общеевропейская практика. Но теоретически мы такое допустить можем, а практически это сделать не просто». Все дело в том, что это не только непопулярное решение накануне президентских выборов, а и довольно сложная процедура, ведь необходимо вносить изменения в законы (это может сделать только Верховная Рада), а также отменять многочисленные акты Кабинета Министров и Президента. От Министерства образования мало что зависит. Хотя оно может уже в следующем году установить квоты на государственные места, например, 10-15%, и разбросать такие спецместа на все учебные заведение. Тогда льготники будут почти не заметны. Другой вопрос – хотят те учиться на малопрестижных факультетах в малопрестижных университетах? Напомним, министр образования и науки Иван Вакарчук также выступает за отмену части социальных льгот при поступлении в высшие учебные заведения, а бывший министр образования и науки Станислав Николаенко выступает за введение квоты льготников при поступлении в вузы 30% мест на специальность. «Правда и то, что среди льготников не все абитуриенты с высокими балами, – продолжает Болюбаш. – И в процессе обучения такая категория детей страдает – их часто отчисляют после первого или второго семестра. Вот поэтому в министерстве все чаще говорят о возобновлении практики подготовительных отделений, где за государственные средства можно было бы учить льготников на протяжении года. После таких курсов дети из неполных семей, жители сельской местности, инвалиды, чернобыльцы шли бы сдавать тесты, имея дополнительные знания. Думаю, это самый реальный и справедливый путь решения проблемы». Проблема третья – подлинность и правильность приказов о зачислении, а также медицинских справок, которые принесут льготники. Подозрения в первую очередь вызывают те, которые выданы накануне горячей поры в вузах. Итоги этой работы обещано показать уже в середине сентября. Нарушителей ждет отчисление из вуза, а также общение с правоохранительными органами. Если говорить о престижности специальностей, то, как и в прошлом году, первые позиции занимают право, экономика, международная экономика, иностранная филология. Особенность нынешней вступительной кампании – рост спроса на транспортные технологии, строительство, а также математические факультеты. Очевидно, постепенно молодые люди начинают ориентироваться не на опыт успешного соседа, а на требования рынка труда. Тем более, что желание получить высшее образование у украинцев не пропадает – более 80% выпускников школ стремятся стать студентами вузов (для сравнения – в Европе таких только 50%). Сегодня в Министерстве образования и науки просят абитуриентов как можно скорее определиться с выбором вуза, специальности, формы обучения и источником финансирования. Также чиновники обещают, что работа над ошибками вступительной кампании уже подходит к концу. Означает ли это, что уже через месяц-другой мы увидим новые, усовершенствованные, правила приема, согласно которым на первом месте будут не привилегии, а только уровень знаний?