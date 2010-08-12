На рынке «7 километр» милиция изъяла 90 пистолетов

Милиция изъяла 90 пистолетов на промышленном рынке «7 километр» в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом сообщил представитель Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области, информируют Українські Новини. В частности, в магазине-контейнере на рынке на ул. Заводской был зарегистрирован факт незаконной реализации 5 пистолетов иностранного производства Zoraki. Оружие продавал 30-летний мужчина. Позже в том же контейнере были обнаружены и изъяты 18 пистолетов, 2 кортика и 14 сабель. «В ходе дальнейшей проверки складов данного магазина обнаружены и изъяты еще пистолеты», - сказал представитель ГУ МВД в Одесской области. Он уточнил, что всего изъято 90 пистолетов без соответствующих документов. Оружие направлено на экспертизу, ведется проверка.