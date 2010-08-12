Власти Франции ликвидируют цыганские таборы

Во Франции за последние 2 недели власти ликвидировали около 40 цыганских таборов, в которых жили более 700 человек - цыгане из стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает Радио «Свобода». По словам министра иностранных дел Франции Бриса Ортефо, цыгане-иммигранты будут отправлены в страны, гражданами которых они являются. Главным образом, речь идет о Румынии и Болгарии. В конце июля президент Франции Николя Саркози заявил, что большое число цыган-иммигрантов представляет собой угрозу общественной безопасности, а министр внутренних дел пообещал ликвидировать около 300 нелегально разбитых во Франции таборов. Действия властей подвергли критике оппозиция и правозащитники.