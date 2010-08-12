В Варшаве открыли мемориальную доску в память о Качиньском

На стене президентского дворца в Варшаве в четверг была открыта мемориальная доска - в память о президенте Польши Лехе Качиньском, погибшем 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. В церемонии приняли участие представители властей и церкви, сообщает Радио «Свобода». Премьер-министр Дональд Туск назвал открытие мемориальной доски «жестом доброй воли» по отношению к группе сторонников бывшей партии Качиньского «Право и справедливость». Они уже несколько недель дежурят у деревянного креста, установленного рядом с президентским дворцом вскоре после трагедии - чтобы не допустить его переноса в находящуюся неподалеку церковь. Перенос креста, на котором настаивает действующий президент Польши Бронислав Коморовский, в четверг поддержал варшавский архиепископ Кажимеж Ныч. Он призвал поляков не превращать религиозный символ в политический.