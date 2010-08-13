В Крыму в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе ребенок, погибли и один получил тяжелые травмы вчера в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Крыму. Микроавтобус «КИА» на феодосийской трассе по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ пятой модели, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу крымского управления ГАИ. Трое из четырех человек, находившихся в «легковушке», погибли: 39-летний житель Раздольненского района Крыма, 38-летняя женщина из Кировского района автономии и ее 10-летняя дочь. В больнице в тяжелом состоянии находится 16-летняя племянница погибшей женщины. Водитель микроавтобуса, 35-летний житель города Старый Крым, отказался от медицинской помощи.