Доведенная до отчаяния харьковчанка пыталась утопить своих детей

Доведенная до отчаяния 30-летняя харьковчанка, которой нечем было кормить своих детей, решила утопить их в реке Уды и потом утопиться самой. Осуществить задуманное ей помешали правоохранители, вызванные случайными прохожими, пишет Газета по-киевски со ссылкой на материалы СМИ. Мать 7-летнего и годовалого ребенка осталась без всех денег, которые занимала знакомым, но те долг ей так и не вернули. К тому же, хозяйка, у которой семья арендовала квартиру, потребовала освободить жилплощадь, поскольку давно не получала квартирной платы. Муж женщины сильно пил и ничем не помогал жене и детям. Сейчас, как рассказали в облуправлении милиции, задержанная находится в изоляторе временного содержания, где с ней работают следователи, которые возбудили уголовное дело по двум статьям - «покушение на совершение преступления, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли инициатора преступления», а также «умышленное убийство двух или более лиц, малолетних детей». Как только следствие будет завершено, материалы дела передадут в суд. Если в суде вина женщины будет доказана, ей может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.