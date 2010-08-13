На российской ТЭЦ произошел взрыв водорода

Один человек погиб при взрыве водорода на территории ТЭЦ-2 в городе Талнах в 24 км к северу от Норильска. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, передает ИТАР-ТАСС. «Взрыв произошел сегодня в 7:05 по местному времени (3:05 по московскому). В 8:39 (4:39 мск) в 10 метрах от разрушенного здания ресиверной обнаружено тело без признаков жизни, предположительно дежурного механика, личность которого устанавливается», - уточнили в ГУ МЧС. Возгорания после взрыва не обнаружено. Частично разрушено 5-этажное здание административно-бытового корпуса. Проведена эвакуация людей. Начат разбор завалов, ведутся поиски пострадавших. Временно остановлена работа ТЭЦ-2, в 5-м микрорайоне Талнаха отсутствует горячая вода. Электроэнергия подается в полном объеме. На месте ЧП создан штаб по ликвидации аварии, работают специалисты МЧС.