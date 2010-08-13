В Китае продолжают сходить селевые потоки: есть жертвы

Мощные селевые потоки на юго-западе Китая унесли жизни как минимум пяти человек, судьба еще 500 жителей неизвестна. Об этом, как передает ТСН, сообщают местные СМИ. Проливные дожди привели к схождению селей в городе Мяньчжу в юго-западной провинции Сычуань накануне ночью. Трагедия произошла около 22:30 по местному времени в четверг (19:30 по Киеву). По данным местных властей, на данный момент удалось обнаружить тела лишь пяти человек. В регионе идет спасательная операция. Сильные ливни накануне охватили целый ряд районов китайского юго-запада. За ночь в отдельных местах выпало до 100 миллиметров осадков. Тем временем продолжаются поисково-спасательные работы в пострадавшей от оползней и наводнения северо-западной провинции Ганьсу. По последним данным, от схождения оползней в уезде Чжоуцюй 7 августа погибли более 1144 человек, еще свыше 600 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Продолжительные дожди грозят повторением трагедии в других частях провинции, в отдельных регионах уже есть человеческие жертвы. По данным министерства гражданской администрации КНР, из зоны бедствия эвакуированы более 45 тысяч человек - более трети населения уезда.