В Перу на людей нападают летучие мыши-вампиры (ФОТО)

Министерство здравоохранения Перу направило специальные бригады медиков в отдаленный район у истоков Амазонки, чтобы справиться со вспышкой бешенства, распространяемого летучими мышами-вампирами, сообщает Би-би-си. Жертвами болезни, вызванной укусами кровососущих животных, стали четыре ребенка из племени Аваджун (также известного как Агуаруна). Местные жители обратились за помощью, не сумев самостоятельно объяснить, от чего умерли детей. После того, как врачи определили причину смерти, в район на севере страны близ границы с Эквадором были направлены три группы медиков, которые должны были провести вакцинацию местного населения. Сообщается, что медики раздали вакцину более 500 жителям, которые подверглись нападению вампиров. Некоторые пострадавшие принимать лекарства отказались. Обычно вампиры питаются кровью диких и домашних животных, но иногда нападают и на людей. Особенно часто такие нападения фиксируются в зонах, где активно вырубаются леса, вследствие чего уничтожается привычная среда обитания летучих мышей. Местные жители также предполагают, что агрессивное поведение вампиров может быть связано с весьма холодной погодой, установившейся в перуанской Амазонии. Нынешние температуры совершенно нехарактерны для этого времени года.