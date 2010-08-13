Сегодня Международный день левши

Международный день левши отмечается ежегодно 13 августа. Впервые этот день был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе Lefthanders International. По некоторым сведениям, впервые День левши был отмечен 13 августа 1992 года по инициативе созданного за два года до этого британского Клуба левшей, сообщается в Википедии. По статистике, сейчас на Земле проживает порядка 500 миллионов леворуких людей, то есть практически каждый десятый. Цель акции — обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей: при работе на оборудовании для правшей левши совершают неестественные для них движения, в результате чаще получают нервный и мышечный стресс. Вследствие чего, согласно проведенному в США в 1991 году исследованию, левши чаще гибнут в авариях на производстве.