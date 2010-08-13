84-летний Фидель Кастро вернулся к активной политической жизни

Свой 84-й день рождения Фидель Кастро встречает вернувшимся к активной политической жизни. После четырехлетнего перерыва, вызванного тяжелым заболеванием, лидер кубинской революции в начале июля неожиданно для всех вновь стал принимать участие в публичных мероприятиях, сообщает ИТАР-ТАСС. Основной темой встреч Кастро с представителями научных, интеллектуальных, общественных и культурных кругов стали глобальные угрозы человечеству. Кастро считает, что к главной из них - ядерной войне - может привести возможная агрессия США и их союзников против Ирана. Свое первое за четыре года выступление на внеочередном заседании Национальной ассамблеи народной власти (парламента) карибской республики Кастро посвятил именно этой проблеме. Примечательно, что за все это время Кастро ни разу не прокомментировал внутриполитическую ситуацию на Кубе, где в последнее время наметились определенные изменения. Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в местечке Биран (восточная провинция Ольгин) в семье уроженца испанской провинции Галисия Анхеля Кастро. Как и его братья, он получил образование в иезуитском колледже.