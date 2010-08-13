Почти 90% украинцев считают наркоманию серьезной проблемой своего города

Большинство украинцев считают наркоманию серьезной проблемой для своего города. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института Горшенина, переданные агентству УНИАН. Согласно опросу, 89,2% считают наркоманию серьезной проблемой для своего города. Не видят в этом проблемы 4,9% опрошенных, а 5,9% отказались от ответа на вопрос. Также большинство украинцев (83,1%) заявили, что среди членов их семей нет наркозависимых людей. При этом 11,6% опрошенных заявили, что в их семье есть наркоман, а 5,3% отказались отвечать на этот вопрос. Большинство украинцев (80,2%) заявили, что никогда не употребляли наркотики. Подтвердили наличие такого опыта только 3,4%, а 16,4% отказались давать такую информацию. 75,1% опрошенных не согласны с тем, что слабые наркотические вещества не опасны для здоровья и могут продаваться и употребляться как табак и алкоголь. А вот почти каждый десятый респондент (9,1%) считает, что легализация легких наркотиков сократит число наркоманов, 6,7% убеждены, что уменьшить их количество невозможно, а 5,9% опрошенных полагают, что ситуацию может улучшить толерантное отношение к наркозависимым. Затруднились ответить на этот вопрос 3,2% граждан. Большинство граждан Украины (73,5%) считают недостаточными меры, которые принимают правоохранительные органы для борьбы с наркоманией. Из них 42,4% ответили «точно нет» на этот вопрос, 31,1% – «скорее нет». При этом 22,5% граждан считают, что правоохранительные органы делают достаточно для борьбы с наркоманией. Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему «Наркомания в Украине» с 9-го по 11 августа. Всего согласно случайной выборке было опрошено 800 респондентов в возрасте от 16 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,8%.