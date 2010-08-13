Из дома-интерната в Нежине госпитализировали 14 человек

За 11-12 августа из Нежинского детского дома-интерната в реанимационное и инфекционное отделения городской больницы госпитализированы 14 человек - 6 детей и 8 взрослых. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Как сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу МЧС, госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. На месте работает комиссия Минздрава. Напомним, с 7-го по 11 августа в Нежине доме-интернате, где проживают группы детей и взрослых (от 4 до 35 лет) с тяжелыми поражениями центральной нервной системы, констатирована смерть пятерых человек - четырех детей и одного взрослого. Вообще в доме-интернате проживают 72 человека. Замглавы Администрации Президента Анна Герман лично отправится в Нежин для выяснения обстоятельств инцидента в интернате, где умерли пять человек.