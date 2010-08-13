На Львовщине продолжают травиться грибами

Вчера во Львовской области в реанимационное отделение Самбирской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «Острое пищевое отравление грибами» были госпитализированы два человека: 45-летний житель с. Воля Блаживская и 56-летняя жительница с. Михайлевичи Самбирского района. Об этом, как передает сегодня ZAXID.NET, сообщили в Главном управлении МЧС Украины во Львовской области. Состояние пострадавших средней тяжести. Напомним, что с начала года во Львовской области зарегистрированы 4 случая отравления грибами.