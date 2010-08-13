Ко Дню Независимости украинцы смогут послушать свой гимн на 14 языках

Недавно украинцы получили возможность послушать гимн Украины на 14 языках мира - русском, белорусском, идиш, армянском, грузинском и даже на языке ромов. Ролики ко Дню Независимости будут демонстрировать на одном из отечественных телеканалов, сообщает ТСН. Клипы - с сюжетом. В еврейском, например, все начинается с урока в школе. «Скажи пожалуйста, Йоси, что произошло в тринадцатый день месяца Ав в 5751 году от сотворения мира?» - спрашивает учитель. «Наша Родина Украина стала независимой», - с надрывом отвечает мальчик. «С днем рождения, Украина!» - говорит учитель, после чего все поют гимн. По ходу ролика на экране появляется надпись: «Украина - родина для 103 тысяч украинских евреев». В «армянском» ролике сидит сапожник, сокрушается, мол, сегодня заказов нет, завтра нет, что делать? А жена ему отвечает - мол, а ты посмотри на следующую неделю - там их полно. Потому что в праздник, День Независимости, люди хотят быть с обновками. В грузинском - отец в день Независимости фотографирует свое семейство - правда, трафарет (в грузинском колорите - застолье, люди держат в руках рога с вином) поставил вверх ногами. В конце через трафарет просовывается рука с маленьким украинским флажком, отец фотографирует семью, а потом все они поют гимн. «Я пытался подобрать образ, с которым у нас ассоциируются те или иные нации. Скажем, венгры ассоциируются с гуляшом, армяне - с сапожниками. До сих пор в Киеве большая часть диаспоры занимается шевцованием, - рассказал сценарист роликов Марк Гресь. - Перед написанием я общался с общинами - еврейской, армянской и т.д. Ведь я не хотел унизить ничью национальную гордость». Режиссером выступила его сестра Анна Гресь. А переводили гимны на украинский сами представители этнических ансамблей, которые задействованы в роликах. Так, на язык ромов гимн перевел ансамбль «Ромэн» Юрия и Валенты Коржовых. «Полмесяца назад канал предложил нам поучаствовать. Нам идея очень понравилась - неординарная. На нашем языке начало гимна будет: «Намэ я амары Украина, а е бах е доле», - сказала Валента. На идиш гимн перевел композитор Марк Файнер. «Звучит он так: «Нох нит гершторбн Украине, Рум ун фрай гайт воле», - рассказал глава Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский. - Поет детский хор школы-гимназии №299. Съемки прошли в Киеве в синагоге Розенберга на Подоле». На грузинском гимн звучит так: «Ар момквдара Украинис дидеба да неба, квлавац дзмебо ахалгазрдебс гагвигимебс беди. Гакребиан ам квекнидан чвени мтерукеби». Перевод литературный, его осуществил поэт Сосо Чочия, а снимались в ролике ребята из грузинского культурно-образовательного центра, рассказал президент грузинского общества в Украине Бесик Шамугия. На русском же первая строка звучит просто: «Еще не умерла Украина».