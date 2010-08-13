Укрбюро Интерпола вплотную займется футбольными фанатами

В украинском бюро Интерпола создано специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами иностранных групп футбольных фанатов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк на встрече с коллегами из Германии, на которой обсуждалось сотрудничество двух стран, в том числе по подготовке к проведению футбольного чемпионата Евро-2012 в Украине и Польше. Как сообщили Лиге в пресс-службе МВД, Ратушняк отметил, что вопросами, которые связаны с иностранными футбольными фанатами, МВД занимается уже несколько лет. «Соответствующие подразделение сейчас создано при Укрбюро Интерпола», - подчеркнул замглавы МВД. При этом Ратушняк отметил, что с помощью коллег из стран ЕС Украины намерено создать информационный банк данных футбольных фанатов, который будет отвечать всем международным требованиям.