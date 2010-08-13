В Севастополе организуют тренинги для женщин - будущих политиков

Общественная организация «Женские альтернативы» намерена содействовать прохождению женщин в севастопольский городской совет. Для этого активистки планируют проводить тренинги, круглые столы и другие мероприятия, средства на которые они заработали, выиграв грант, сообщает агентство Новый регион. «Одни и те же женщины приходят во власть. По понятным причинам. Но есть и другие женщины со своим видением перспективы города. Надеемся, что они придут во власть», – сказала руководитель проекта «Женские альтернативы» Мария Косцова. Она предлагает претенденткам на депутатские кресла внимательно изучить партийные программы и выбрать ту, которая соответствует их политическим взглядам. Замечание журналистов о том, что в реальности партии берут с кандидатов деньги за право баллотироваться по мажоритарным округам, вызвало у Косцовой раздражение. «Если не во власти, то есть другие способы влияния на власть: общественные организации, флэш-мобы», – сказала активистка. По данным «Женских альтернатив» в Севастопольском городском совете сегодня 12% женщин, в Гагаринском районном – 20%, Ленинском – 42%, Нахимовском – 33%, Балаклавском – 35%.