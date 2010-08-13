Завтра в Украине будет еще жарче, чем сегодня

14 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +36...+38 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +30...+35 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области местами небольшие грозовые дожди, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области местами небольшие кратковременные дожди, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами небольшие грозовые дожди, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +36...+41 градус. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +35...+40 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +25...+27 градусов, днем +33...+35 градусов. 13 августа температура воды в Черном и Азовском морях +28...+30 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.