Электронный прием документов в вузы может породить новый хаос - эксперт

Введение электронного приема документов в высшие учебные заведения, который позволил бы избежать проблем очередей абитуриентов, в Украине является проблематичным. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в «Главреде» председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. «В Украине нет электронного документооборота, равно как и электронной подписи. Поэтому для того, чтобы принять документы через Интернет, нужно будет их сканировать. На этом этапе возможно вмешательство дополнительных программ, подрисовывание определенных печатей и цифр», - объяснила эксперт. В результате в приемных комиссиях могут возникнуть проблемы с проверкой посланных данных, а это, по мнению Айвазовской, «породит новый хаос». Эксперт уверена, что теперь через Интернет можно осуществлять исключительно онлайн-регистрацию абитуриентов, «чтобы абитуриент мог спокойно, зная дату, время и место, прийти подавать документы и был уверен, что его примут». «Это - распространенная практика в Европе. Это касается не только вступительной кампании или образования, но и других процессов, и называется электронной очередью», - рассказала Айвазовская. Кроме того, может возникнуть другая проблема, связанная с проверкой данных медицинских справок и справок, дающих право на внеочередное и внеконкурсное вступление. «Диагноз и медицинская справка - это скрытая информация, не предназначенная для общественного обсуждения. Поэтому возникнет проблема - или мы нарушаем право конфиденциальности и создаем электронные базы, где будут указаны все диагнозы, чтобы приемная комиссия могла проверить данные, или же остается единственный выход - делать электронные очереди», - отметила председатель правления Гражданской сети «Опора».