По факту смертей в Нежинском интернате возбуждено уголовное дело

12 августа Межрайонная прокуратура г. Нежин (Черниговская область) возбудила уголовное дело по факту смерти пятерых воспитанников Нежинского интерната для детей с нарушениями центральной нервной системы. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей и ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Расследование по делу поручено следственно-оперативной группе и принято в производство прокуратурой Черниговской области. На данное время осуществлен осмотр места события, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы персонала дома-интерната. Ход досудебного следствия взят под контроль Генеральной прокуратурой Украины.