За полгода зафиксировано более 53 тыс. обращений о насилии в семье

За первое полугодие нынешнего года зафиксировано более 53 тысяч обращений относительно насилия в семье. То есть, ежедневно, в среднем, происходит более 290 таких случаев. Такую информацию структурных подразделений по делам семьи, молодежи и спорта областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций обнародовала начальник отдела противодействия торговле людьми и предупреждения насилия в семье Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ирина Довгаль, сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства. Чиновник отметила, что проблема домашнего насилия достаточно остра для Украины. По словам долгосрочного советника проекта по укреплению и защите прав женщин и детей в Украине (TRES) Моники Платек, главная причина насилия кроется в существующем неравенстве между мужчинами и женщинами, и начинается, собственно, с дискриминации женщины в обществе. «Ни культура, ни привычки, ни уровень развития и, тем более, отсутствие денег - не является первопричиной этого позорного явления», - сказала Платек во время Всеукраинского образовательного семинара «Противодействие насилию в семье: работа с людьми, которые совершают насилие», отмечая, что равенство - это развитие страны на уровне интересов и ценностей и женщин, и мужчин. Заместитель директора департамента семейной и гендерной политики - начальник отдела семейной политики Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ирина Пинчук сообщила, что Министерство ставит своей целью в корне изменить подход к решению проблемы домашнего насилия: с постреагирования на проблему, которая возникла, на предупреждение этого явления. По ее словам, сегодня в Министерстве происходит ряд изменений, направленных на повышение эффективности противодействия явлению насилия в стране. Среди них, внутриорганизационные - создание специализированного подразделения по соответствующим направлением в Министерстве и определение ответственных по регионам. Кроме того, происходит системное объединение усилий разных ведомств, в первую очередь силовых и образовательных, внедрение мощной коммуникативной стратегии через проведение широкомасштабных информационных кампаний и т.д.