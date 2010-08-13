Задержанный феодосиец бился головой о стену - милиция

Служебное расследование не выявило фактов незаконных действий сотрудников милицейского спецподразделения «Беркут» в отношении задержанного гражданина в Феодосии, сообщает Е-Крым. По версии отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Крыму, сотрудники «Беркута» патрулировали город, когда к ним обратился директор ночного клуба «Водный мир» с сообщением, что один из посетителей клуба хулиганит, оскорбляет персонал заведения, беспричинно пристает к другим отдыхающим в клубе. Сотрудники «Беркута» зашли в клуб и сделали парню замечание. Тот продолжил противоправные действия. Тогда милиционеры предложили парню пройти к выходу из клуба для разъяснительной беседы и документирования правонарушения, но тот отказался. Более того, он оскорблял сотрудников милиции в форме, размахивал руками, попытался нанести удар в лицо одному из сотрудников «Беркута», после чего посетитель, неожиданно напав на милиционера, сбил его с ног. Сотрудники «Беркута» вынуждены были применить меры физического воздействия и наручники. В это время сестра парня пыталась помешать милиционерам в задержании брата. Личность доставленного в дежурную часть Феодосийского городского отдела милиции правонарушителя была установлена, им оказался гражданин 1991 года рождения. Задержанный продолжал вести себя вызывающе, оскорблял милиционеров, угрожал им влиятельными родственниками и служебной расправой. При этом он «преднамеренно бился головой о стену». Учитывая такое поведение, сотрудник «Беркута» положил задержанного на пол лицом вниз, чтобы не дать правонарушителю продолжить причинять себе телесные повреждения. Все действия сотрудников милиции зафиксированы стационарно установленной видеокамерой слежения. В милиции сетуют, что мать задержанного распространяет неправдивые заявления, пытаясь дать возможность своему сыну уйти от ответственности. По сообщениям в СМИ, семья Малярчук из Феодосии обратилась в Министерство внутренних дел Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факт избиения их детей сотрудниками милицейского спецподразделения «Беркут». По информации родителей потерпевших, их 19-летний сын Игорь и 25-летняя дочь Ульяна в ночь с 24 на 25 июля отдыхали вместе с двумя друзьями в феодосийском ночном клубе «Водный мир». Из-за возникшего спора с официанткой компания попросила позвать администратора клуба, но та привела бойцов «Беркута», которые, как утверждает семья Малярчук, не вникая в суть конфликта, начали избивать их сына. После этого Игоря Малярчука доставили в отделение милиции, где, по информации его родителей, продолжилось избиение. В результате у парня были диагностированы признаки перелома левой височной кости. Его сестра, попытавшаяся защитить брата, также получила сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины.