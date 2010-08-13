В ДТП с грузовиком на Донетчине погибли 2 человека

2 человека погибли и 6 госпитализированы из-за столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем ЗИЛ в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной автомобильной инспекции Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе супермаркета «Ашан», на 115 км автодороги Н-20 «Славянск -Донецк-Мариуполь» (объездная Донецка). Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, двигавшийся по маршруту «Бердянск-Первомайск», совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ, который двигался в попутном направлении. Удар пришелся в заднюю часть грузовика, после чего микроавтобус отбросило на разделительный газон, где он и остановился. В момент дорожно-транспортного происшествия в микроавтобусе находились 18 человек. В результате ДТП погибли пассажиры микроавтобуса - 19-летний мужчина и 40-летняя женщина. Еще 6 пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу №1 Макеевки Донецкой области. Среди пострадавших - 13 летний ребенок. Причина ДТП устанавливается сотрудниками Госавтоинспекции, информируют Українські Новини.