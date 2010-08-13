Огонь из степей сжигает жилые дома

Государственный комитет лесного хозяйства Украины обеспокоен ситуацией с массовыми пожарами в степях Украины, которые уже стали причиной возгорания жилых домов в приближенных населенных пунктах. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Госкомлесхоза Украины Николай Шершун, информирует УНИАН. По словам главы Госкомлесхоза, наиболее от пожаров на сегодня страдает Луганская область, которая лидирует по количеству возгораний и их площади. Потом идут Днепропетровская, Запорожская, Киевская и Черкасская области. «Сегодня в Луганской и Запорожской областях горят степи фронтом по 6-10 км. Таким образом, за один день выгорает около 6 тыс. га степей, - сказал Шершун. - Вчера в Луганской области со степи пожар перекинулся на поселок Шахта-5, где сгорел один жилой дом и шесть сараев, и поселок Урало-Кавказ, где сгорело четыре дома». Шершун подчеркнул, что с опасением ожидает усиления пожаров в Украине, но Госкомлесхоз вместе с МВД и МЧС делают все возможное для предотвращения наихудших последствий. «В усиленном режиме работает лесная охрана, чтобы предотвратить лесные пожары. Там на сегодня задействованы 22 тыс. человек. И еще 1,5 тыс. временных наблюдателей, которые работают на наблюдательных башнях, - отметил Шершун. – Но, тем не менее, человеческий фактор является существенным препятствием и причиной многих пожаров в Украине». Кроме этого, Госкомлесхоз задействовал с целью гашения пожаров шесть вертолетов Ми-2 и 6 самолетов Ан-2. Также Шершун добавил, что проблем с финансированием противопожарных мер пока не существует.