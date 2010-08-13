Осенью начнут отключать незарегистрированные мобилки

Украинские операторы мобильной связи практически готовы приступить к отключению мобильных телефонов, IMEI-коды которых находятся в «сером» и «черном» списках. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Украинский государственный центр радиочастот. По словам начальника УГЦР Павла Слободянюка, до начала процесса отключения «серых» мобильных телефонов и тех телефонов, которые уже находятся в «черном» списке, осталось совсем немного времени, - это произойдет осенью 2010 года. По его данным, уже четыре из пяти украинских операторов мобильной связи стандарта GSM установили оборудование, позволяющее осуществлять отключение от сети мобильных терминалов, IMEI-коды которых не попали в «белый» список базы данных, которую ведет УГЦР. «Отключение телефонов неизвестного происхождения и тех, которые были украдены или потеряны владельцами, начнется сразу после завершения настройки необходимого оборудования пятым оператором», - сообщил Слободянюк. Как известно, процедура отключения предусматривает сначала отправку владельцам телефонов, занесенных в «серый» список (т.е. телефонов, IMEI-коды которых не числятся среди легально ввезенных в Украину и не находятся в «черном» списке) SMS-сообщений с предупреждением о дате отключения. Такие сообщения будут посылаться оператором мобильной связи в соответствии с «серым» или «черным» списками, которые будут предоставлены операторам Украинским государственным центром радиочастот. Если в течение 90 дней с даты получения абонент не сможет подтвердить в УГЦР легальность происхождения мобильного терминала, этот аппарат будет отключен. Такие списки УГЦР постоянно обновляются, а так называемый «черный» список будет формироваться из IMEI-кодов телефонов, которые не будут обслуживаться (к ним относятся украденные, утерянные и др. категории телефонов нелегального происхождения). Как сообщили в УГЦР, сегодня совместно с Министерством внутренних дел Украины отрабатывается юридическая процедура внесения идентификационных IMEI-кодов мобильных терминалов в «черный» список. В частности, необходимо, кроме заявления владельца аппарата, например о похищении телефона, разработать механизм его внесения в этот список. Как сообщалось, по состоянию на август 2010 года УГЦР предоставил разрешения на ввоз в страну 5,5 млн единиц терминального оборудования сетей сотовой связи (в основном мобильных телефонов). Кроме того, по состоянию на июнь 2010 года в базу данных IMEI-кодов мобильных терминалов было внесено почти 88 миллионов идентификационных номеров аппаратов сотовой связи.