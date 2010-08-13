Милиция открестилась от выбивания доказательств у запорожского пономаря

Сегодня прошло заседание Запорожского апелляционного суда, в ходе которого была рассмотрена апелляция адвоката Ларисы Шевчук, защищавшей интересы Евгения Федорченко, обвиняемого в организации взрыва, произошедшего в Свято-Покровском храме Запорожья. В ходе заседания обвиняемый заявил о том, что якобы бы признания у него выбивали силой. Мол, именно поэтому на заседании Октябрьского районного суда он был вынужден сознаться в совершении преступления. Адвокат требовала пересмотреть избранную меру пресечения и освободить подзащитного на подписку о невыезде. Рассмотрев дело по сути, Апелляционный суд не нашел причины для смягчения предыдущего решения и оставил подозреваемого под стражей. Об этом «Главреду» сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области. Позиция милиции была заявлена на общем брифинге прокурора Запорожской области Вячеслава Павлова и исполняющего обязанности начальника ГУ МВД в Запорожской области Виктора Козицкого. Руководители правоохранительных органов не удивились громким заявлениям подозреваемого, ведь обвинить милицию в «выбивании» доказательств - достаточно привычная практика для лиц, стремящихся избежать ответственности. Более того, Павлов отметил, что это дело с первых минут находится на жестком контроле прокуратуры и все процессуальные действия происходили и происходят исключительно в рамках закона. Поэтому о любом давлении со стороны работников милиции на подозреваемого не может быть и речи.