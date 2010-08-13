Украинец уже 4 года копает подземный ход в Польшу

Сотрудники Государственного комитета пограничных войск Беларуси задержали 60-летнего гражданина Украины, который рыл подкоп, чтобы незамеченным попасть в Польшу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета пограничных войск Беларуси. Украинец был задержан в 350 метрах от границы. Документов при нем не оказалось, но личность нарушителя установили легко. Выяснилось, что в течение 4 лет каждые полгода задержанный повторяет свои попытки попасть в Польшу. Мужчина оформлен как нарушитель границы. Из-за неординарности случая вместо изолятора временного содержания его отправили в медицинское учреждение до момента передачи украинским пограничникам, информируют Українські Новини.