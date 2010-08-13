В российском ТЦ обрушилась крыша: есть потерпевшие

В Саратове (Россия) в результате обрушения крыши в здании торгового центра пострадали 14 человек, информирует УНИАН. «Днем 13 августа 2010 года в здании торгового центра, расположенном по улице Гвардейской города Саратова, произошло обрушение крыши. В момент обрушения в помещении находились люди. По предварительным данным, погибших нет, пострадали 14 человек, 7 из которых госпитализированы», - говорится в сообщении Следственного комитета при прокуратуре РФ. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Саратовской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.