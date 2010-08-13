В нежинском интернате и здоровый может умереть - Герман

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман побывала сегодня в Нежине - в интернате для детей с болезнями центральной нервной системы, где в начале недели умерли 5 детей. Чиновница осталась крайне обеспокоена увиденным, сообщает ИМК. «Там страшная жара, нет ни вентиляторов, ни кондиционеров, ни холодной воды для детей. Им в чайниках дают какую-то переваренную воду. Говорят, что вода где-то стоит, но я, проходя по палатам, в игровых комнатах нигде не видела, где бы дети могли попить. Ходила с ними вместе, им дали стакан компота. В том интернате здоровый может умереть, а не только больной», - отметила Герман. Ее также взволновало то, что детьми никто не занимается. «Там есть уже взрослые дети. Но они не видят своей перспективы, своего будущего. Есть дети, которые очень хорошо и много рисуют, они хотят где-то видеть себя в жизни, где-то себя найти. Очевидно, что надо думать над расширением их возможностей, делать простые, элементарные вещи. Для того, чтобы воспитанник знал, что он повзрослеет и сможет себя реализовать. Но надежды никакой. Детям здесь морально очень тяжело», - рассказала чиновница. По ее словам, есть много вещей, о которых она обязательно сообщит Президенту. «Очевидно, прокуратура должна выяснить, кто виноват в смерти детей. Видимо, они не умерли внезапно, симптомы какие-то были. Сейчас в инфекционную больницу направили дополнительного врача, а мы пытаемся найти хотя бы вентиляторы в этот интернат», - сказала Герман. Она также добавила, что все необходимые выводы будут сделаны уже в ближайшее время. «Однако меня другое беспокоит. С самого утра как я сюда приехала, где-то по информации узнали местные, что я приезжаю, и нагнали взвод милиции. И еще здесь дежурят. Все время во дворе. Я сейчас снова вернулась в интернат, потому что ездила искать вентиляторы, вижу, здесь дежурит городское, областное руководство. Чего они здесь торчат - непонятно, у них много работы. Вместо того, чтобы что-то делать, они ходят за мной, следят за мной. Это возмутительно», - пожаловалась Герман.