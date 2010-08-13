В Одессе покажут ретро-автомобили и ретро-мотоциклы

15 августа с 15:00 до 20:00 на улице Дерибасовской пройдет выставка ретро-автомобилей, сообщает «Думская.net». Ориентировочное количество участников — 25 человек. Количество единиц автотранспорта - 25 (20 ретро-автомобилей, 5 ретро-мотоциклов). Проезд организованной колонны ретро-автомобилей по территории Одессы пройдет по маршруту: улица Маразлиевская – памятник Т.Г. Шевченко – заезд на улицу Дерибасовскую. Сроки проведения проезда: - начало – 14.00; - окончание – 15.00. Департамент рекреационного комплекса и туризма Одесского городского совета предоставит необходимое организационное содействие в проведении выставки. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на заместителя городского головы Татьяну Фидирко.